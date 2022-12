Luca Vezil ' smascherato' sui social dopo l' addio a Valentina Ferragni | Stesso copione

(Di giovedì 1 dicembre 2022)si sta dando da farela fine della sua relazione con. Ecco come e dove è stato beccato nella serata di ieri. La fine della storia d'amore trasi è aggiunta alla folta schiera di abbandoni che hanno caratterizzato il mondo dello spettacolo a partire da questa estate. Si vociferava già da un pò ma entrambi lo hanno ufficializzato con un messaggio sui loro profili Instagram. I motivi non sono stati chiariti: hanno deciso13 anni di amore di intraprendere strade differenti. Sin dai primi giornila diffusione della notizia, si è parlato di una nuova fiamma per la sorella dell'imprenditrice digitale, volata a Madrid presumibilmente ...

...première della nuova stagione di Ex On The Beach Italia! E tieniti pronto perché su Paramount+ presto arriverà la prima versione italiana di Are You the One Un esperimento d'Amore con...Leggi anche > Dopo l'addio a, Valentina è più attiva che mai sui social e nella vita mondana. Viaggi, serate e gite in famiglia colorano la sua nuova vita da single. La fine della ...Valentina Ferragni ha partecipato a un esclusivo party di Valentino e na ha approfittato per osare con le trasparenze ...Valentina Ferragni sensuale e provocante con il body dalla scollatura vertiginosa: nasconde i capezzoli con due cuoricini.