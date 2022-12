Lombardia | Renzi | ' con ticket Moratti-Majorino si vince | ma al Pd fa schifo vincere'

Nella loro carrierae Calenda hanno tradito qualsiasi accordo, alleanza e amicizia messa in ... altrimenti non avrebbero nominato loro presidente Mara Carfagna né candidato alla Regione...... e l'opposizione è estremamente divisa,ha tentato con una furbata di cercare di trattare ... Certo - chiosa l'onorevole azzurro - siamo in campagna elettorale nel Lazio e ine loro ...Il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala, eletto come deputato nelle fila di Forza Italia, commenta la mossa del Terzo Polo di incontrare ...«La chiami 'chimica', se vuole... Sento il fascino della storia di Giorgia Meloni. È quella che lei ha raccontato più volte: una donna che nasce in una famiglia non privilegiata, con una vita difficil ...