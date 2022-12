L’occupazione è ai massimi | ma i giovani perdono posti di lavoro

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Iitalianiancora terreno nel mercato del. A ottobre 2022, mentre sono cresciuti gli occupati totali e il tasso di occupazione sale al 60,5 per cento, valore record dal 1977 (primo anno delle serie storiche), si contano trentaquattromila occupati in meno tra gli under 35 italiani rispetto a settembre. Quasi ventimila sono idipersi tra i trentacinque e i quarantanove anni. Il segno più, invece, si trova solo tra gli over 50, con 135mila occupati in più in un mese. È la fotografia di un mercato delalle porte della recessione economica, nonostante l’Italia cresca più degli altri Paesi europei. Ma con l’inflazione che da noi continua ad aumentare, i sintomi della crisi cominciano già a vedersi nel mercato delda qualche ...