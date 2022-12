LIVE Spagna-Giappone | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Furie Rosse favorite contro i samurai Probabili formazioni e streaming

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COSTA RICA-GERMANIA DALLE 20.00 Buonasera e benvenuti allatestuale di, i nipponici alla sfida impossibilelache deve confermare il primo posto nel girone. In portiere ci sarà Unai Simon. Difesa con Azpilicueta a destra e Balde a sinistra. Nel mezzo Pau Torres e Laporte. Centrocampo con Gavi, Rodri e Pedri. Attacco con Dani Olmo e Asensio dietro Morata.che vuole sorprendere con una vittoria. In porta Gonda, difesa a quattro con Yamane, Itakura, Yoshida e Nagatomo. Mediana con Morita e Endo. Trequarti con Doan, Kamada ...

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Giappone-Spagna. Dopo la battaglia di domenica contro i tedeschi, oggi le "furie rosse" scendono di nuovo. Evento: Spagna-Giappone, Mondiali 2022 Data: 01/12/2022 Ore: 20.00 Dove vederla: Rai 1 e Rai Play. Sede: Khalifa International Stadium di Doha. La partita Giappone-Spagna di Giovedì 1 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Il portiere della Spagna, Unai Simon, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Giappone: "Poche squadre al mondo possono essere paragonate a noi in termini di gioco. Il Giappone è..."