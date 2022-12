LIVE Canada-Marocco | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | i Leoni dell’Atlante per i secondi ottavi nella loro storia dopo Messico ’86

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CROAZIA-BELGIO DALLE 16.00 15:42 Ildi Walid Regragui sta disputando un campionato Mondiale sopra le aspettative;aver fermato la Croazia sullo 0-0 si sono resi protagonisti di una grande impresa battendo il Belgio 2-0 con le reti di Sabiri e Aboukhal. 15:38 La classifica del girone B a 90 minuti dal termine è la seguente: Croazia 4,4, Belgio 3,0. Con ilgià eliminato, ilha a disposizione due risultati su tre per conquistare glidi finale. I, infatti, passano se vincono o pareggiano, in caso di sconfitta invece dovranno sperare ...