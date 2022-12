LIVE – Canada-Marocco 0-2 | girone F Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ladi, match valevole per la terza giornata delF deidi. La Nazionale nord-americana guidata da John Herdman è già matematicamente eliminata dalla rassegna iridata, ma vuole provare a concludere in maniera positiva, magari conquistando il primo storico punto. La compagine africana, però, dopo il grande successo ottenuto contro il Belgio, non ha affatto intenzione di lasciarsi scappare la ghiotta occasione di staccare il pass per gli ottavi di finale. In caso di esito positivo, infatti, verrebbe eguagliato il miglior risultato nella storia delin un Mondiale. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di giovedì 1 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi ...

All'Al Thumama Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Marocco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Thumama Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...... cronaca direttae risultato in tempo reale Scritto da Andrea Tomatis - 30 Novembre 2022 Mondiali Qatar 2022 Risultati calcioin diretta- Marocco: direttae risultato in tempo ...16.05 - Marocco già avanti sul Canada: gol di Ziyech. I nordafricani ora sarebbero primi, con la Croazia seconda. Belgio eliminato. 4' - Troppo lungo il pallone di ritorno ...La diretta live di Canada-Marocco, match valevole per la terza giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022.