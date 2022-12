LIVE Biathlon | Staffetta uomini Kontiolahti 2022 in DIRETTA | Germania in testa dopo tre poligoni | Italia lontana

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 13.35 11.28: Al km 11.2davanti, a 10? Norvegia, a 15? Francia, a 24? Austria, a 35? Slovenia, Svezia a 1’27”,a 1’47” 11.27:riparte senza errori, Norvegia con una ricarica, Francia con due ricariche. Altre due ricariche per Giacomel 11.25: Terzo poligono 11.23: Norvegia, Francia,, a 23? Slovenia e Austria 11.20: Al primo cambio: Francia e Norvegia, a 6?, a 21? Austria e, a 33? Canada, Ucraina, Estonia, Finlandia 11.17: Al km 6.9 Francia, Norvegia a 3?,a 12?, Slovenia e Austria a 25?, a 38? Canada e ...

... prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Secondo impegno per le donne dopo l'... SEGUI ILBuongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella staffetta maschile, sulla distanza del 4 7.5 km, in programma a Kontiolahti in Finlandia, seconda gara della prima tappa di Coppa del Mondo 2022 - 2023 . Kontiolahti ha l'onore di ...Die Biathleten bestreiten heute in Kontiolahti den ersten Staffellauf der noch jungen Saison. Bei SPOX seid Ihr im Liveticker live mit dabei.Der Weltcup 2022/23 im Biathlon wird am Donnerstag fortgesetzt. In Kontiolahti werden zwei Staffeln gelaufen. Im deutschen Team gibt es neue Konstellationen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum ...