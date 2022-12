LIVE Baskonia-Olimpia Milano 0-0 | Eurolega basket in DIRETTA | si comincia!

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’estone fa 0/2. Fallo di Davies che manda in lunetta Kotsar. SI PARTE! 20.29 Squadre in campo, tra pochissimo la palla a due. 20.25 I QUINTETTI;: Thompson, Howard, Giedraitis, Hommes, Kotsar;: Davies, Luwawu-Cabarrot, Mitrou-Long, Melli, Hall. 20.20 Presentazione delle squadre in corso alla Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz. 20.15 Il warm-up dei giocatori del: #Goazenpic.twitter.com/SbJqKMzDRY —(@) December 1, 2022 20.10 Il riscaldamento dei giocatori dell’: WarmUp Palla a 2 tra 30 minuti su @SkySport 1, SkySport Arena e @ElevenSportsIT #insieme #EuroLeague #BKNEA7 #Forza...

Nuova sfida per l'Emporio Armani Milano che questa sera alle 20:30, per il Round 11 di EuroLeague, sarà ospite del Cazoo Baskonia. L'Olimpia è a caccia di una ...L'Olimpia Milano in cerca di riscatto sfiderà il Baskonia alla Fernando Buesa Arena nell'undicesimo turno di Eurolega ...