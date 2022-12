Listeria | salame morbido Sa Mo | richiamate confezioni L' azienda | ' Non consumare il prodotto'

... attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha riferito che è sono state richiamate confezioni dimorbido del marchio Sa. Mo srl per 'rilevata presenza di...Sono state richiamate confezioni dimorbido del marchio Sa. Mo srl per "rilevata presenza dimonocytogenes ". L'avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute . Il lotto di produzione interessato dal ...MATELICA - Chiunque abbia acquistato confezioni di salame morbido del marchio Sa.Mo., lotto di produzione 27/10/22, non deve consumare il prodotto ma riportalo nel luogo di acquisto, in ...Allarme listeria. Il ministero della Salute, attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha riferito che è sono state richiamate confezioni di salame morbido del ...