Libero contante in libero Pos Ma occhio | anche il cash ha un costo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Al direttore -inPos. Ci vuole così tanto a capirlo?Laura Marconi Aderisco alla mozione. Usiamo tutti i contanti che vogliamo, ma diamo la possibilità a tutti di usare il Pos, quando si vuole, dove si vuole, per cosa si vuole.se, a proposito di contanti, una piccola storia forse torna utile. Si dice, dice così il governo Meloni, che non rendere obbligatorio il Pos per i pagamenti sotto i 60 euro è cosa buona e giusta, che permette agli esercenti di risparmiare qualcosa (commissioni delle b). Curioso però che quando il governo ragioni sui contanti non tengaa mente una piccola storia interessante, raccontata anni fa dall’attuale capo dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, un libro felicemente ...