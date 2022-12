Letta-Calenda | volano gli stracci | «Il Terzo Polo si prepara a entrare nel governo» «Fesserie di chi non ha strategia politica»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’incontro della scorsa settimana tra la premier Giorgia Meloni e il leader del, Carlo, continua ad alimentare le tensioni nei rapporti tra i centristi e il Partito Democratico. Il segretario uscente del Pd, Enrico, ha attaccato parlando al Tg3: «l’esecutivo naviga a vista e la manovra vale solamente per i primi tre mesi e non di certo per tutto l’anno. Ilcerca disperatamente alleati con i quali sostituire gli attuali alleati: ho visto che si è già proposto ilper sostituire Forza Italia». Eha poi aggiunto: «È incomprensibile che ilsia stato votato per fare l’opposizione e invece è già pronto a passare in maggioranza». La replica del leader Carlo ...

Perquelle disono le "fesserie di un uomo che non è più neanche capace di elaborare una strategia politica ", considerato che " il Terzo Polo non ha intenzione di entrare in ...'Che senso ha andare in piazza se non si spiega quel che si vuol fare Io non mi rifugio nelle piazze'. Lo dice il leader del Terzo Polo, Carloparlando di Enrico. Il confronto con Giorgia Meloni 'non vuol dire che entro in maggioranza', chiarisce. 'Che voglio fare da grande Io non sono un buon samaritano, voglio portare il mio ...È scontro aperto nel centrosinistra, tra Enrico Letta da una parte e Carlo Calenda dall'altra. Dopo il faccia a faccia tra il leader del Terzo Polo e la premier Giorgia Meloni sulla manovra, con le ...Il segretario uscente del Pd detta la linea per costruire una “sinistra più forte e radicata”, e rilancia la mobilitazione contro la ...