Gazzetta del Sud

In un video "postato" su Instagram, il giovane tifoso albicelesteFiloramo ha esultato al gol di Messi contro il Messico. Il ragazzo, non vedente dalla nascita, ha rivissuto la rete dall'assist di Di Maria fino alla conclusione del fuoriclasse di Rosario, ......si è imposto alla seconda ripresa per ko su Fabio Gaggioli del Team Rinaldi nei 77kg e... l'evento è stato un successo in termini di qualità, partecipazione,e spettacolo ". L'... L'entusiasmo di Sebastian, il video del ragazzo non vedente che esulta al goal di Messi CSRTV | ProgramaciónLa radio pública andaluza prepara su particular versión de la historia de “Maese Pérez, el Organista” que, con guion de Antonio Cattoni, actualiza los hechos narrados por Bécquer e ...“Lo tomo con mucha responsabilidad, alegría, entusiasmo. Poder irme a un equipo como Melgar que es protagonista siempre, que juega torneos internacionales y representa al Perú también. Estoy ansioso ...