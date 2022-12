Lecce | vicino Bove della Roma per il centrocampo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilsta portando avanti i contatti con laper, Corvino sta mettendo sul tavolo le sue condizioni per arrivare al giovane centrocampista Ilsta portando avanti i contatti con laper, Corvino sta mettendo sul tavolo le sue condizioni per arrivare al giovane centrocampista. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i pugliesi starebbero lavorando ad un prestito con diritto di riscatto. Mancherebbe soltanto il sì di Mourinho, che non dovrebbe porre veti, per confermare il trasferimento a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

