Le parole del Papa | l’attacco della Russia Il Vaticano si è davvero scusato come ha affermato Lavrov? Ecco come stanno le cose

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Quando parlo dell’Ucraina, parlo di un popolo martirizzato. Quando c’è un popolo martirizzato, c’è qualcuno che lo martirizza. Quando parlo dell’Ucraina parlocrudeltà, perché ho molte informazioni sulla crudeltà delle truppe che entrano. Generalmente i più crudeli sono forse quelli che vengono dalla, ma non dalla tradizione russa,i ceceni, i buriati, e così via. Di certo, a invadere è lo Stato russo. È molto chiaro. A volte cerco di non specificare per non offendere e piuttosto condanno in generale, anche se è ben noto chi sto condannando. Ma non è necessario che io dica nome e cognome”. LediFrancesco alla rivista dei gesuiti statunitensi America Magazine hanno suscitato forti reazioni di protesta da Mosca. Il ministro degli esteri Sergei ...