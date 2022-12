Le foto di Chiara Ferragni con un cerotto al braccio fanno preoccupare i fan dell’influencer

(Di giovedì 1 dicembre 2022)e lecon unal: fan preoccupati È bastato un semplicealper allarmare i fan di, che sui social si stanno interrogando sullo stato di salute della nota influencer. In alcune immagini postate di recente sul suo profilo Instagram, infatti,è apparsa con unben visibile suldestro. Un particolare che ha destato la curiosità dei suoi follower, alcuni dei quali si sono improvvisati detective, oltre che medici. “Secondo me ha rimosso un neo. Ne avevo uno simile quando me lo hanno fatto” ha scritto qualcuno, mentre un altro utente si è detto convinto che si tratti di un ...

In sottofondo, si sentela voce di Belen che esulta con entusiasmo per la vittoria dell'Argentina. La conduttrice de 'Le Iene' posta anche unadel padre con una bandana in testa con la ...... l'antica via Flaminia, nato nel 1920 con il signor Luigi e ora gestito da MariaMaffi; ... Sabato la presentazione Riccione accende 9 km di luci retrò 'ma led a bassissimo consumo' -...Chiara Ferragni ha lanciato le nuove tendenze intimo e lingerie, e non solo, per le festività natalizie 2022. L'imprenditrice digitale ha condiviso nelle ultime ore ...Chiara Ferragni è impegnatissima in questi giorni: tra la presentazione della sua nuova linea di make up a Palermo e gli impegni di lavoro a Parigi, l'imprenditrice digitale non si ...