Lando Buzzanca il figlio Massimiliano dice papà sarà trasferito in un centro di riabilitazione motoria

(Di giovedì 1 dicembre 2022) A un paio di settimane dalla brutta caduta in sedia a rotelle a seguito della quale è stato ricoverato,si prepara a lasciare il Policlinico Gemelli di Roma per esserein unriabilitativo. «All’inizio della prossima settimana,lascerà il Policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverato dopo la caduta

Nuovi aggiornamenti sullo stato di salute di, il celebre attore oggi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito ad una caduta avvenuta nella rsa di cui è ospite da circa un anno. Dopo la denuncia da parte del suo medico,...ricoverato, il figlio Massimiliano: 'La prossima settimana lascia il Gemelli, non ci sta più con la testa' Claudio, parlano i genitori del ragazzo di 17 anni morto suicida nel college ...Come sta Lando Buzzanca «All'inizio della prossima settimana, papà lascerà il policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverato dopo la caduta e la ...Massimiliano, il figlio di Lando Buzzanca, ha dato nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'attore: "Sarà dimesso dall'ospedale".