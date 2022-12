L’abilità di valorizzare progetti culturali senza puntare sulla musealizzazione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tra le aziende virtuose che investono in arte e cultura non per marketing, ma perché ci credono davvero, c’è senz’altro il Gruppo Margaritelli, che dà lavoro a quasi settecento persone nel mondo e di cui fa parte anche il brand del legno di design Listone Giordano. Dopo la puntata introduttiva e la chiacchierata con Bruno Paneghini, abbiamo intervistato Andrea Margaritelli, l’uomo che ha codificato e istituzionalizzato il ruolo dell’arte in azienda e che da vent’anni guida la Listone Giordano. Classe 1969, è un appassionato di storia e arte, ha studiato ingegneria civile strutturale prima di entrare a metà degli anni Novanta nel gruppo industriale di famiglia. Insieme al padre, nel 2000 ha costituito la Fondazione Giordano, think tank di innovazione culturale per l’azienda, di cui oggi è presidente. Dal 2018 è anche presidente dell’Istituto nazionale di architettura (IN/ARCH). Andrea ...