La vita è bella perché succedono cose a caso e nell’imprevedibilità può sempre risiedere un’inattesa felicità

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tira fuori gli uragani che hai nel petto,che tu sei tempesta,vivi di caos, la pace la lasci agli altri.E non andare a dormire tristeanche stanotte,che ne hai già passate tante,con gli occhi rossi,con il telefono in mano,a controllare l’accesso, a riguardare certe foto. Crediamo nell’impossibile, negli amori irraggiungibili e diamo più importanza a chi se n’è andato piuttosto che a chi si è rimasto accanto. Ricordo solo che, la prima volta che l’ho vista, ho desiderato che il tempo si fermasse. Volevo restare lì, immobile. Ha presente? Quell’attimo in cui tutto potrebbe andare bene o malissimo. Ti svegli, c’è un sole stupendo ma negli occhi hai le lacrime della sera prima e in testa una baraonda, in bocca il sapore di un bacio non dato e nelle orecchie ancora la sua voce che rimbomba. Quello che sento è solo il rumore che fa una mancanza che prova a colmarsi. È il rumore delle ...