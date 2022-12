La villa di Abramovich a Istanbul Prezzo d' affitto esagerato

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il multimiliardario russo di madre ucraina, Roman, ha affittato unasul Bosforo aalla cifra di 50 mila dollari al mese. A riportare la notizia la stampa locale, che già negli scorsi mesi aveva ripetutamente segnalato il magnate russo in riva al Bosforo. Alla fine la scelta è caduta sulla bellissimaFeyyaz Tokar, circostanza confermata anche da Ulvi Ozcan, presidente della associazione degli immobiliaristi turchi.ha scelto la Turchia dopo essere stato colpito dal blocco dei beni da parte dell'Ue e della Gran Bretagna insieme ad altri miliardari russi, nonostante abbia ripetutamente negato la vicinanza al governo del presidente russo Vladimir Putin. Un'accusa piovutagli addosso direttamente dalla Gran Bretagna, con un rapporto in cui si parla di ...

RaiNews

...a darne notizia e a girare queste immagini che riprendoFeyyaz Tokar. Una notizia a quanto pare confermata da Ulvi Ozcan, presidente dell'associazione degli immobiliaristi turchi.è ...Il multimiliardario russo di madre ucraina, Roman, ha affittato unasul Bosforo a Istanbul alla cifra di 50 mila dollari al mese. A riportare la notizia la stampa locale, che già negli scorsi mesi aveva ripetutamente segnalato il ... Abramovich affitta una villa sul Bosforo a Istanbul a 50mila dollari al mese La posizione - non si discute - è magnifica, in uno dei tratti più suggestivi dello stretto del Bosforo a Istanbul, ma è la villa in sé che pare davvero un po' ...Il multimiliardario russo di madre ucraina, Roman Abramovich, ha affittato una villa sul Bosforo a Istanbul alla cifra di 50 mila dollari al mese. A riportare la notizia la stampa locale, che già negl ...