La truffa con i bonus edilizi da 115 milioni di euro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Avrebbero fittiziamente creato nonché commercializzato, con la complicità di altre cinque persone, oltre 115didi falsi crediti d'imposta relativi alle spese sostenute per interventiassistiti dal regime...

... false fatturazioni eaggravata. C'è anche da dire che la signora ha riconosciuto, firmando ... Chiaramente ogni responsabilità va poi vistale carte alla mano, ma non è un caso che da ...... abili e convincenti tecniche di vishing, una forma diche ha lo scopo di carpire,l'inganno, informazioni private. Sia la banca che i suoi correntisti erano sotto attacco di smishing, un ...Avrebbero fittiziamente creato nonché commercializzato, con la complicità di altre cinque persone, oltre 115 milioni di euro di falsi crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per interventi edi ...Accertato il reato di autoriciclaggio per oltre 57 milioni di euro. Eseguite due misure cautelari personali nei confronti di due imprenditori.