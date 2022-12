La transizione energetica accelera | Mediterraneo sempre più centrale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il conflitto in Ucraina ha rovesciato le priorità in tema di energia, si è infatti passati dal dare la precedenza alla sostenibilità, alla necessità di garantire sicurezza delle forniture ed equità sociale nelle tariffe. Per questo in pochi mesi la dipendenza dell'Italia dalle forniture russe è scesa dell'80% e a ottobre la quota di gas importato da quell'area è scesa all'1%, e l'Algeria che ha preso il posto di Mosca. Ma il ruolo dell'Africa non si ferma qui, perchè è da lì che attingeremo gran parte delle rinnovabili, dal solare all'idrogeno verde. Il ritmo di crescita della capacità rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa dovrebbe aumentare di oltre il 100% nei prossimi 5 anni, passando da 15 GW a oltre 32 GW. Sono questi alcuni degli scenari delineati dal quarto “MED & Italian Energy Report” intitolato quest'anno “Alternative fuels: a ...

