La Sueddeutsche | il Mondiale della Germania è stato un fallimento dall’inizio alla fine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilè completamente fallito: iniziato con i dibattiti sulla fascia arcobaleno, si è concluso con una eliminazione nonostante la vittoria in campo sul Costa Rica. E’ più o meno questo il senso di quanto scrive lasulla partita di questa sera, giocata in contemporanea con quella tra Giappone e Spagna. Il match si è concluso con una grottesca vittoria per 4-2 sul Costarica che non ha affatto aiutato i tedeschi. Dopo nove minuti laera già andata in vantaggio con Gnabry. Il quotidiano tedesco scrive: “non c’era ancora traccia del dramma che sarebbe seguito”. Poi, Gnabry “ha fatto quello che fa la maggior parte degli attaccanti all’88’: ha preso la pporta costaricana e l’ha portata nell’area di calcio d’inizio il più ...

IlNapolista

Fidarsi dell'associazioneper risolvere problemi reali rasenta l'ostinata ingenuità. La Fifa è un giocattolo nelle ... Lo scrive laa proposito del divieto imposto alle nazionali di ...... esultanza gol Karim Benzema Karim Benzema non parteciperà alin Qatar . Per lanon è una tragedia, anzi, potrebbe addirittura essere un assist per la Francia di Didier Dechamps,... Benzema fuori dal Mondiale, la Sueddeutsche: per la Francia un problema in meno - ilNapolista La Süddeutsche: il piano per un altro Mondiale invernale è pronto, hanno i soldi, l'amicizia di Infantino e la Grecia ...Davvero le sette Nazionali si sono fatte spaventare da una ammonizione Secondo la stampa internazionale l'Inghilterra temeva che ai giocatori potesse essere impedito di scendere in campo ...