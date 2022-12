La storia di Melissa Highsmith | rapita da bambina | riabbraccia i genitori dopo 51 anni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il legame che c’è trae figli è come un filo invisibile che non si spezza mai nonostante le difficoltà e le prove che ci mette davanti la vita. È vero che questo rapporto va oltre la semplice biologia, ma è anche vero che in alcuni casi c’è una sintonia immediata con quelli che sono i nostrinaturali anche se siamo cresciuti lontano da loro. A confermarlo è ladi, originaria di Fort Worth, nel Texas che51ha potutore la sua famiglia a cui era stata strappata quando aveva quasi 2. La scomparsa e le ricerche diÈ l’estate del 1971, la relazione tra la mamma e il padre di, Jeffrie, è appena terminata e la donna ha ...

Highsmith , la protagonista di questa, fu rapita dalla babysitter a Fort Worth, negli USA, quando aveva solo un anno. Dopo 51 anni, la donna ha finalmente ritrovato la sua famiglia. Le ...Miracolo di Natale anticipato per una famiglia del Texas che ha potuto riabbracciare dopo 51 anni la figlia rapita quando aveva solo 21 mesi da una donna che si era spacciata per babysitter. L'incredi ...Una storia incredibile iniziata nella città di Forth Worth e conclusasi con il lieto fine la scorsa settimana in South Carolina, dove Melissa ha potuto incontrare i suoi familiari. La donna aveva ...