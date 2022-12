La Russa e i ministri a Catania per la “Festa del Tricolore” Pogliese | «FdI sempre tra la gente»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tre giorni di dibattiti e confronti. Al via venerdì 2 dicembre ala “regionale del” di FdI. L’appuntamento è, a partire dalle 16, all’Hotel “Le Dune” di viale Kennedy per un evento che vedrà la presenza in città di esponenti regionali, nazionali ed europei, con una consistente partecipazione anche di, e che si concluderà domenica 4 dicembre alle 20.30.: «Un evento di portata nazionale. Noitra la» «Dopo 3 anni di pausa, dovuti alla pandemia, Fratelli d’Italia ritorna tra lacome hafatto e per questo riproponiamo un evento di valenza nazionale», ha detto il senatore Salvo, ricordando che «si tratta del primo grande evento in Italia di FdI ...