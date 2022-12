La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 tra dirigenti ed ex dirigenti della Juventus | e per la stessa società

Cosa contesta ladiL'inchiesta, avviata nel novembre di un anno fa, riguarda i bilanci di tre annualità, 2019, 2020, 2021, per i quali l'accusa ipotizza plusvalenze fittizie e manovre ...Il mondo bianconero è stato letteralmente travolto dalle notizie relative alle indagine svolte dalladi. I tifosi sono in attesa di novità per conoscere quale sarà il futuro della ...La Procura di Torino ha depositato questa mattina - giovedì 1 dicembre - la richiesta di rinvio a giudizio per i vertici della Juventus nell'ambito dell'indagine in corso. Il provvedimento riguarda 13 ...La procura di Torino ha chiesto 13 rinvii a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sui conti della Juventus. Si tratta di 12 persone fisiche più la società. Stralciata la ...