(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Fulvio - Abbiamo vissuto una serata incredibile: il girone iniziato con l'Araba Saudita che sembrava fortissima e l'che rischiava di salutare in anticipo la compagnia, finisce con l'prima e l'Arabia Saudita ultima, e con lache stava passando come seconda solo perché con meno ammonizioni e mentre facevo i conti il Messico ha subìto gol ed è stato pure tutto inutile. Non ero così stanco da quando mi spiegarono le equazioni di secondo grado a scuola. Giuseppe - Stava succedendo quello che era già successo nel 2018, quando il Giappone la spuntò sul Senegal proprio per il minor ...

Il Foglio

Non saprei dire chi sia stato meno peggio in questo girone piuttosto bislacco: laha giocato paralizzata dalladal 2 - 0 in avanti, un terrore di prendere cartellini che le inibiva ...Spazio ovviamente anche al Mondiale: 'Argentina sì'; 'Domina la(che si qualifica), ottavi ... 'Germania, il giorno della'. Spazio anche alla situazione legata ai bianconeri: 'La Juve non ... La Polonia ha paura, l'Argentina guarda lontano MONDIALI 2022 - Rigore sbagliato da Messi, poi Mac Allister e Julian Alvarez: Argentina prima, Polonia seconda grazie alla miglior differenza reti sul Messico.La partita Polonia - Argentina di Mercoledì 30 novembre 2022 in diretta: successo per l'Albiceleste che ha dominato il match fallendo un rigore nel primo tempo con Messi, polacchi agli ottavi per la m ...