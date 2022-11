La pagella degli ' italiani' ai mondiali | ancora un rigore parato dal portiere juventino Szczesny 

Leggi su agi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) AGI - Szczesny para un altroma l'Argentina passa per 2-0. Bene Di Maria, si salvano Glik e Kiwior. Spaesati i due polacchi Zielinski e Bereszynski. Non basta il 2-0 sull'Arabia Saudita al Messico di un super Lozano che viene comunque eliminato. Sconfitta indolore per la Francia con un Rabiot in ombra. Fuori dal mondiale la Danimarca di un Maehle in chiaroscuro.Australia-DanimarcaJoakim Maehle (Danimarca) 5,5: Prestazione in chiaroscuro per il corridore della Dea, uno dei più attivi in un primo tempo in cui sorprende per facilità di corsa e per capacità aerobiche. Affonda costantemente sulla sinistra con cross molto pericolosi, trovando spazio in una difesa australiana molto stretta. Nella ripresa diminuisce di intensità e non si vede più la sua spinta, macchiando la sua partita con un'esitazione fatale che sancisce la fine del mondiale per la Danimarca. Si fa ...