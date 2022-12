(Di giovedì 1 dicembre 2022) La Commissione propone una corte ad hoc per giudicare Mosca sull'invasione dell'Ucraina. Primo ok dagli Usa. Ma il percorso è a ostacoli: serve il sostegno dell'Onu. In salita anche la confisca dei ...

der Leyen ha rispettato l'accordo stretto da Angela Merkel coi premier polacco e ungherese ... Si èil 5 aprile . Poi in autunno la Commissione ha concordato col governo ungherese un pacchetto ... La mossa di von der Leyen L'Europa vuole una nuova Norimberga "Tribunale speciale sui crimini russi" La Commissione propone una corte ad hoc per giudicare Mosca sull'invasione dell'Ucraina. Primo ok dagli Usa. Ma il percorso è a ostacoli: serve il sostegno dell'Onu. In salita anche la confisca dei be ...HELSINKI (Reuters) - L'Unione europea sta lavorando a un nono pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta all'attacco di Mosca all'Ucraina. Lo ha detto la presidente della Commissione europea U ...