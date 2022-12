La Molisana | anche la pasta si veste per le feste nella nuova ricetta

Il Quotidiano del Molse

... talentuosissima e versatile protagonista: 'Sul set la chiamavo Anna Magnani " ha detto ... Va detto chel'anziano Lorenzo ha più di un problema, sta infatti per vendere l'albergo a un ...Il rettore ha commentatole parole del ministro della salute Schillaci sul deficit della sanitàcommissariata da 13 anni: 'Bisogna mettere in piedi un nuovo sistema che non ricrei il ... Molisana picchiata selvaggiamente, arrestato il compagno Torna l’evento della Provincia di Campobasso, denominato ‘Eccellenze molisane al Timone’, organizzato dal Presidente Francesco Roberti, dalla Consigliera di Parità dell’ente di Palazzo Magno, Giuditta ...A vederlo così, Alexis Mac Allister di sudamericano ha poco poco: nome britannico, cognome scozzese, capelli rossicci e origini molisane. La nonna materna era di Belmonte del Sannio, un paesino con me ...