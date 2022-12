La maggioranza litiga su soldi e poltrone | più fondi per i ministeri M5s | “Aumento per staff Valditara finanziato coi tagli alla didattica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022)no suiper glidei ministri e sulleda sottosegretario. Efine aumentano solo i primi, almeno per il momento. E’ stata una giornata delicata per lache sostiene il governo di Giorgia Meloni, chiamata ad affrontare per la prima volta il voto parlamentare su uno dei primi decreti approvati. Si tratta del decreto che cambia i nomi ai, introducendo le definizioni identitarie, che tante polemiche aveva provocato nei giorni della formazione dell’esecutivo. E ora che arriva in Parlamento il decreto suiha creato spaccature ine più di qualche imbarazzo, tanto da far slittare di ora in ora fino al pomeriggio inoltrato la seduta della Commissione Affari costituzionali ...