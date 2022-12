La mafia sparita dalle news

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Avete notato che la politica, i media non parlano più di? È scomparsa la? Tre giorni fa è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino, proveniente dalla Spagna, Mario Palamara. Palamara ha 53 anni, è di Melito Porto Salvo ed è un importante broker di droga che operava in Toscana, soprattutto al porto di Livorno. Avete notato che la politica, i media non parlano più di? È scomparsa la? È la normalizzazione tanto temuta da Borsellino I suoi traffici erano al centro dell’inchiesta “Molo 13” che ha svelato un’operazione di importazione di cocaina del valore di un milione di euro, passata per l’Olanda. “Ora siamo entrati in ottica industriale”, lo informava uno dei suoi uomini, compiaciuto per il carico in partenza. Ne avete letto? Ne avete sentito parlare, magari da qual ministro che ogni giorno si dice ...