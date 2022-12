(Di giovedì 1 dicembre 2022)(STATI UNITI) -, prima supersportiva all terrain e ultima arrivata della linea, ha fatto ieri la sua prima apparizione in Nord America nella...

Tiscali

MIAMI (STATI UNITI) -Sterrato, prima supersportiva all terrain e ultima arrivata della linea, ha fatto ieri la sua prima apparizione in Nord America nellaBeach Lounge al Hotel ...NellaBeach Loung e sono esposte dueSterrato, una con livrea Verde Gea e l'altra in Bianco Phanes. Intorno alle auto, percorsi sinuosi delimitati da tracce di pneumatici impressi ... La Lamborghini Huracán Sterrato protagonista a Miami