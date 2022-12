La Juventus nei guai con la giustizia italiana e la Uefa

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Laha vissuto oggi un’altra giornata terribile per quello che riguarda l’inchiesta che ha portato allo scioglimento dell’intero cda a partire dal Presidente, Andrea Agnelli. In mattinata infatti, come ci si attendeva, la procura ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli ex componenti del vertice della società bianconera. Si parte ovviamente con l’ex presidente, poi il vice, Pavel Nedved, l’ex ad, Maurizio Arrivabene ed altri 10 indagati, tra cui la società stessa. Esclusi dal provvedimento invece i tre componenti dell’ex collegio sindacale che hanno dimostrato la loro estraneità ai fatti contestati. Le accuse sono quelle note da ottobre, dal giorno della divulgazione del documento di chiusura indagini: false comunicazioni sociali, in merito ai bilanci 2018-2019 e 2019-2020, ostacolo alla vigilanza Consob, aggiotaggio e false fatturazioni, ...