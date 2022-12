ilGiornale.it

Federico Basile,per improrogabili impegni istituzionali, ha posto l'attenzione sulla ... Stiamo venendo fuori da un periodo didifficoltà, in cui gli sforzi delle Istituzioni sono stati ...... dalla strepitosa violoncellista Zhanna Marchinska al percussionista Andrey Nadolskyi (...dei tavoli imbanditi (foto Alessandro Sulis) Così avviene per incanto l'incontro tra filosofia e... La grande assente dal Mondiale: ecco la storia travagliata del calcio in Cina Presente negli studi di SkySport24, Matteo Marani ha commentato così la prima parte di stagione del Milan di Pioli: "La differenza la sta facendo il Napoli. Il Milan ha fatto il ...