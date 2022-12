La Germania ricalcola le rendite catastali | salgono le tasse di successione su immobili o terreni lasciati in eredità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Indall’anno prossimo chi riceverà un immobile o terreno ino per donazione dovrà prepararsi a pagare di più al fisco. Il nuovo disegno di legge sulle imposte (Jahressteuergesetz 2022), in corso di approvazione, delinea la modifica delle basi di calcolo per il computo del valore deglidisciplinato nella legge omonima (Bewertungsgesetz). L’aumento giunge dopo che negli anni passati anche il valore deiè molto cresciuto. Quando non ci saranno dati di raffronto sul valore fondiario locale, si ricorrerà per la stima ai nuovi fattori di computo. Lo spirito della novella legislativa è adeguare la contribuzione al livello del prezzo effettivo sul mercato. Mancando però di fatto, molto spesso, rilevamenti di riferimento sia di valore che di renditaare, i nuovi ...