La critica di Macron a Biden | «I sussidi all’industria Usa uccideranno posti di lavoro in Europa»

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 dicembre 2022) «Diamo il benvenuto agli amici arrivati in città». Così in un tweet il presidente degli Stati Uniti Joeha salutato Emmanuelin visita a Washington. Con loro la premiere dame Brigitte e la first lady Jill. Le due coppie presidenziali sono immortalate al termine di una cena informale nel ristorante italiano “Fiola Mare” a Georgetown, elegante quartiere della Capitale. I due presidenti – da un lato del tavolo – sono intenti a consumare il dessert, mentre le signore – dall’altro – sorridono. Non appena arrivato a Washingtonha ribadito che l’alleanza tra Stati Uniti e Francia «è più forte di tutto». Ma ha ancheto l’Inflation Reduction Act varato dall’amministrazione. Sostenendo che le politiche di stimolo Usa «moltidi ...