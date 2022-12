La Corte Costituzionale salva l’obbligo vaccinale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Laha ritenuto “inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiamo adempiuto al, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali”. La Consulta. Laha ritenuto “inammissibili e non fondate” le questioni poste da cinque tribunali “Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico suldel personale sanitario” riferisce una nota della Consulta diramata al termine di una lunga Camera di consiglio. “Ugualmente non fondate – scrive ancora l’Ufficio ...

EIUS

La'salva' l'obbligo del vaccino anti Covid introdotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50. Laha ritenuto inammissibili e non fondate ...Laè chiamata a esprimersi sulla costituzionalità dell'obbligo vaccinale . La sentenza dell'udienza, salvo slittamenti, è attesa per la giornata di oggi con tutti gli aggiornamenti ... Corte costituzionale, sentenza 1° dicembre 2022, n. 241 La Corte Costituzionale «salva» l'obbligo del vaccino anti Covid introdotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50. La Corte ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...