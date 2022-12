La Cina sta cambiando la sua politica sulla pandemia?

L'Indro

... chefacendo un moderato +0,1%. Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 0,... 49,4 punti) 02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 48,9 punti; preced. 49,2 punti) Lunedì ......del Center for a new american security (Cnas) " un think tank con sede a Washington " sostiene che per il momento un adozione rapida non è ancora la priorità della. La Banca popolare cinese... La Cina sta abbandonando il bilanciamento tra Iran e Arabia Saudita — L'Indro A corroborare l'ottimismo degli investitori hanno contribuito anche le aperture arrivate dalla Cina su un ammorbidimento della politica 'zero Covid', con il vice premier Sun Chunlan che ha detto che ...La Cina "è sempre stata dalla parte della pace e continuerà a svolgere un ruolo costruttivo a modo suo", ha aggiunto Xi che, a supporto della necessità di una soluzione politica, ha ricordato un ...