EuropaToday

Però, risuonano come una, se oggi ci ritroviamo a rivendicare diritti individuali, ma che sono cruciali per le soluzioni dei probleminostro Pronto soccorso. Gratificati prima dall'avere ...E dopo il danno, c'è anche laper chi, dalla manovra, vedrà tagliato in modo lineare l'...Cuzzilla - ma si continuano a proporre soluzioni 'ponte' che non risolvono le gravi contraddizioni... La beffa del "chi inquina paga": così i ricavi dalla tassa sulla Co2 tornano a chi la emette La Juventus continua a vivere giorni complicati. L'operazione di mercato pregustata da Allegri rischia di sfumare in maniera definitiva.«Piccole bugie, dimmi piccole dolci bugie» cantava Christine McVie in uno dei brani più famosi dei Fleetwood Mac. Ieri Christine se n’è andata da questo mondo farcito di smaccate fake news, e noi oggi ...