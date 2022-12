La baguette patrimonio dell' Umanita' | Macron | Qualcosa di inimitabile

"E' qualcosa di inimitabile". Sono le parole usate dal presidente francese Emmanuel Macron per descrivere lariconosciuta dall'Unescoimmateriale dell'Umanita'. E' lui stesso ad annunciarlo durante la sua visita all'ambasciata francese a Washington, mentre sul palco gliene viene portata ...Tech Ericsson Mobility Report: nel 2028 i video saranno l'80% del traffico in mobilità Il Gusto Vittoria per la Francia: laUnesco di Lara De Luna Il GustoLa baguette è nel patrimonio immateriale dell'Umanità dell'Unesco. L'obiettivo ora è tutelare i panettieri, minacciati dalla produzione su vasta scala ...Via libera alla controversa ristrutturazione della Sainsbury Wing | Una performance di Tania Bruguera ad Art Basel Miami Beach | I numeri della Biennale di Istanbul | Scoperto in Israele uno scarabeo ...