Kim Kardashian e Kanye West | il divorzio è ufficiale L’accordo milionario | 200mila dollari al mese per il mantenimento dei figli

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Kimha ufficialmente divorziato da. Il rapper ha accettato di pagarle 200 mila dolllari alper ildei, come mostrano i documenti del tribunale. Secondo i documenti di transazione depositati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles,inizierà a pagare laa partire dalprossimo per i loro quattro, tutti sotto i 10 anni.è stato segnalato per la prima volta da TMZ. IlI due hanno raggiuntosulla custodia congiunta dei quattroNorth, Saint, Chicago e Psalm, rispettivamente di nove, sei, quattro e tre anni. Il ...

Altre storie di Vanity Fair che ti potrebbero interessare: - Pintus papà per la prima volta a 47 anni - Louis Ducruet ha compiuto 30 anni, il suo primo compleanno da futuro papà -e ...Il rapper Kanye West - ultimamente noto per tutto fuorché per la sua musica - aveva condiviso sul web alcune foto intime della sua ex moglie,, e il suo irresponsabile gesto aveva ...Rolling Stone ha svelato alcuni dettagli dell’accordo trovato dai due in merito al loro divorzio. L’argomento principale, com’era prevedibile, è stato la gestione dei quattro figli.Kim Kardashian e Kanye West hanno raggiunto un accordo per il loro divorzio. Secondo quanto riportato dal sito Eonline, in base all'accordo 200 mila dollari ...