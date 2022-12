Juventus | LaLiga attacca durante il club | “Sanzioni subito”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il presidente Andrea Agnelli e a seguire il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. Questi i nomi e le cariche che hanno salutato per sempre ilbianconero dopo le indagini, denominate Prisma, aperte dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio. L’ultima posizione della Consob ha ufficialmente aggravato la posizione del board di comanda che è stato praticamente costretto a fare un passo indietro. Non sono mancate le reazioni: dall’Italia e dall’estero tutti parlano di questo nuovo bubbone che potrebbe esplodere.spagnola ha chiesto graviper lacon un comunicato davvero durissimo., ...