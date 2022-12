Juventus | la procura ha notificato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli | Nedved e tutto il Cda

(Di giovedì 1 dicembre 2022) I magistrati delladi Torino hanno firmato ladinel procedimento sui bilanci della. Si tratta di 13 atti che riguardano l’ex presidente Andrea, il suo vice Pavele altri 11, tra cui Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Stralciata la posizione del collegio sindacale, il cui caso dovrebbe essere archiviato. Le accuse ricalcano quelle già emerse nell’avviso di conclusione delle indagini preliminariai vertici juventini lo scorso 24 ottobre. I dirigenti bianconeri dovranno rispondere sulle plusvalenze artificiali per 155 milioni di euro, le false notizie sugli stipendi e le perdite di esercizio inferiori a quelle reali. Ci sono poi le altre accuse di false comunicazioni sociali, ...

