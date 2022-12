Juve | il Gip | «Gravi indizi sulla manovra stipendi»

Fra le motivazioni che hanno portato ilad annullare, riporta Ansa, c'è stata anche un'intercettazione dell'attuale direttore sportivo, Federico Cherubini , che lo scorso 22 luglio 2021 disse: '...Inchiesta, ildel Tribunale di Torino risponde in merito al caso che vede coinvolti gli ex dirigenti del club Possibili novità in arrivo per lariguardo il l'inchiesta su bilanci e polusvalenze. ...Le parole del ds bianconero Federico Cherubini ha spinto il Gip a respingere la richiesta delle misure cautelari per i consiglieri ...Novità nell’inchiesta plusvalenze: le parole del gip sul comportamento della Juventus Secondo quanto afferma Ludovico Morello, il gip del Tribunale di Torino, sulla questione delle plusvalenze la Juve ...