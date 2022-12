Juve | gip | su plusvalenze possibile buona fede

Agenzia ANSA

Sulla questione delle plusvalenze la Juventus potrebbe essere in buona fede. È quanto osserva Ludovico Morello, il gip del Tribunale di Torino che lo scorso 12 ottobre ha respinto le richieste di misure interdittive per Andrea Agnelli e altri indagati dell'inchiesta sui conti della società bianconera. I pm della Procura di Torino hanno chiesto al gip il rinvio a giudizio dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e di altri undici dirigenti del club (più la società come persona giuridica).