Juve | Del Piero salvatore della patria? C'è solo un ruolo che può ricoprire

... le dimissioni in massacda consegnano agli archivi la presidenza di Andrea Agnelli e inducono a riflettere su una gestione che, negli ultimi anni, ha perso il tocco magico e ha commesso errori ...Inchiesta, il gipTribunale di Torino risponde in merito al caso che vede coinvolti gli ex dirigenticlub Possibili novità in arrivo per lariguardo il l'inchiesta su bilanci e polusvalenze. ...L'ex capitano bianconero prende posizione in merito alle indiscrezioni su un suo possibile incarico in società ROMA (ITALPRESS) - 'La Juventus è ...(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "La situazione della Juventus è soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa, di un fenomeno su cui non possiamo voltarci ...