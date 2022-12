Jujutsu Kaisen | il nuovo capitolo del manga è in uscita

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il206 uscirà domenica 4 dicembre 2022 alle 7:00 AM PST. I fans potranno leggere l’ultimorealizzato da Gege Akutami sul sito ufficiale di Viz Media ePlus. L’orario esatto didelvaria a seconda del luogo in cui ci si trova: Ora del Pacifico: 7:00 AM Ora centrale: 9:00 Ora orientale: 10:00 Ora britannica: 15:00 Ora europea: 17:00 Ora indiana: 8:30 PM Ora del Giappone: 12:00 Gli ultimi capitoli disi sono concentrati sulla battaglia tra Kenjaku e gli Stregoni deldi grado speciale. Dopo aver battuto Choso, Yuki è passata a combattere contro Kenjaku e, sorprendentemente, è ...

Il primo, meno recente, viene dall'universo di Naruto di Masashi Kishimoto, mentre Gojo è uno dei protagonisti del mangadi Gege Akutami . Li accomuna l'essere entrambi insegnanti , ...Ricordiamo, infine, che questi due anime vanno ad aggiungersi all'elenco di serie doppiate in italiano da Crunchyroll , per ora formata da nove titoli:, Ranking of Kings , My Dress - ... Jujutsu Kaisen 205: l'asso nella manica di uno stregone di grado speciale Manga più venduti del 2022: ecco quali sono secondo gli ultimi dati. Classifica scontata anche se con alcune sorprese.Mentre Yuji e Megumi continuano ad elaborare una strategia per metter fine al Culling Game, Kenjaku si ritrova contro un temibile avversario.