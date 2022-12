Judo | sarà la Croazia ad ospitare gli Europei 2024 In palio punti pesanti per le qualificazioni olimpiche

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’EJU (EuropeanUnion) ha annunciato che i CampionatiSeniordisi svolgeranno a Zagabria, in. L’evento andrà in scena alla Zagreb Arena nel mese di aprile evalevole per la qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi, in programma tra due estati. La capitale croata, dal 2013, ha fatto il suo ingresso nel calendario World Tour grazie all’organizzazione di diversi Grand Prix e adesso si appresta adanche un grande evento con inmedaglie.che può contare su una stella assoluta come Barbara Matic, vincitrice degli ultimi due titoli mondiali consecutivi nei -70 kg, oltra alla giovane emergente Lara Cvjetko reduce dalla medaglia d’argento iridata nella ...