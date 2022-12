Jovanotti in Niger per il Festival de l’Aïr

(Di giovedì 1 dicembre 2022) MILANO – Un prestigioso invito per Lorenzoche ha raggiunto ilin questi giorni, ospite d’onore deldee co-protagonista di un’importante missione: nell’ambito dell’ iniziativa SAHARA PEACE HUBS “Una casa per le musiche del Sahara” promossa da Ara Pacis Initiatives for Peace con la Noor Foundation – presieduta dalla First Ladyina Khadijia Bazoum – in collaborazione con, Bombino (grande musicista tuareg e amico di Lorenzo) e i Tinariwen (cantori del deserto padri del desert blues) annunciano la costruzione di un Centro per la musica a Niamey, capitale del Sahel. L’obiettivo è di valorizzare la storia e il patrimonio musicale locale, e di creare opportunità di apprendimento e di produzione per giovani talenti tramite una scuola, coordinata ...

Il Presidente della Repubblica del, Mohammed Bazoum, ha ricevuto la Presidente di Ara Pacis, Maria Nicoletta Gaida, insieme a Lorenzonella sua residenza alla vigilia del suo viaggio istituzionale in Italia. Come ...è tra gli ospiti del Festival de l'Aïr 2022, in programma dal 2 al 4 dicembre, a Iférouane nella regione dell'Agadez, in, nell'ambito dell'iniziativa Sahara Peace Hub, promossa ...MILANO - Un prestigioso invito per Lorenzo Jovanotti che ha raggiunto il Niger in questi giorni, ospite d’onore del Festival de l’Aïr e co-protagonista di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...