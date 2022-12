Jerry Lawson | ritratto del padre della cartuccia dei videogiochi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Google dedica un doodle all'ingegnere afroamericano che con la Fairchild ha sviluppato una console che ha aperto la strada a sistemi come quelli di Atari e Dreamcast

La storia di Gerald "è ricca di primati e ha certamente cambiato il mondo del videogame. Ingegnere americano , guidò la squadra che sviluppò per prima una console di videogame con le cartucce dei giochi ...Nel 1976 sviluppò la prima console con le cartucce dei giochi intercambiabili: oggi Google lo celebra con un doodle ...Google onora Jerry Lawson, il padre delle cartucce, con un doodle interattivo, dove è possibile editare e condividere giochi arcade ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...